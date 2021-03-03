Медведев проиграл в Роттердаме и упустил шанс стать второй ракеткой мира

На турнире ATP-500 в Роттердаме российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть первый круг, сенсационно уступив сербу Душану Лайовичу, занимающему 27-ю строчку в рейтинге ATP в двух сетах (6:7, 4:6). Матч длился 1 час 35 минут.

Отметим, что третья ракетка мира Медведев, был посеян на турнире с призовым фондом €1 117 900 под первым номером, а теперь упустил шанс в ближайшее время стать вторым в мире. Для этого россиянину необходимо было дойти в Нидерландах до финала.

На третье место в рейтинге ATP Медведев поднялся в феврале, после того как стал финалистом Australian Open — 2021. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, который и обыграл россиянина в Австралии, на втором месте испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что Медведев обошел по количеству заработанных за карьеру призовых Михаила Южного и Марата Сафина.