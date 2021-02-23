Медведев обошел Сафина по сумме заработанных призовых за карьеру

Российский теннисист Даниил Медведев, став финалистом Australian Open — 2021, поднялся на третье место в мировом рейтинге.

Призовые 25-летнего спортсмена по итогам Открытого чемпионата Австралии составили $1,03 млн. Таким образом, сумма, заработанная Медведевым за всю карьеру, выросла до $15,7 млн, что по нынешнему курсу равняется ₽1,168 млрд.

По этому показателю Медведев обошел Михаила Южного и Марата Сафина. Больше среди россиян за всю игровую карьеру заработали только экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников ($23,9 млн) и бывший третий номер мирового рейтинга Николай Давыденко ($16,2 млн).

Ранее Медведев выразил желание поехать на Олимпиаду.