Большунов занял четвертое место в 15-километровой гонке на чемпионате мира

Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе. До бронзовой медали лыжнику не хватило 8 секунд.

Весь пьедестал заняли норвежские лыжники. Победу одержал Ханс-Кристер Холунд. Второе место с отставанием в 20 секунд занял Симен-Хегстад Крюгер. Третьим финишировал Харальд-Эстберг Амундсен.

Все россияне попали в число 15-ти сильнейших. Артём Мальцев стал пятым, он проиграл победителю 50 секунд. Иван Якимушкин финишировал 11-м, у Андрей Мельниченко - 12-е место.

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 33.48,7

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +20,2

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — +35,6

4. Александр Большунов (Россия) — +43,7

5. Артём Мальцев (Россия) — +50,7

...11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.07,5

12. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.12,1

Ранее сообщалось, что шведский лыжник боится подойти к Большунову с просьбой.