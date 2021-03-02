Лыжница Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке на ЧМ

Норвежская лыжница Терезе Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Норвежка прошла дистанцию 10 км за 23 минуты 9,8 секунды. Второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон (+54,2). Третье место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (+1.06,9).

Лучшей среди россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая пятой (+1.13,8). Наталья Непряева стала 12-й (+1.53,2), Мария Истомина заняла 28-е место (+2.41,7), Юлия Ступак показала 29-й результат (+2.41,8).

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

Ранее сообщалось, что Ступак и Непряева остались без медалей в командном спринте.

Лыжный спорт. Чемпионат мира. Оберстдорф

Индивидуальная гонка, 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.09,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — +54,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.06,9

5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.13,8...

12. Наталья Непряева (Россия) — +1.53,2...

28. Мария Истомина (Россия) — +2.41,7

29. Юлия Ступак (Россия) — +2.41,8