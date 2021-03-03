Скончался комментатор Юрий Розанов

Известный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет.

Об этом проинформировал еще один комментатор Михаил Моссаковский в своем Twitter.

Розанов на протяжении долгого времени боролся с раком. С мая по ноябрь 2019 года был вынужден оставить работу из-за того, что лечился, однако затем вновь приступил к комментированию, при этом продолжая лечение.

Ранее сообщалось, что скончался чемпион СССР в составе «Спартака» Баринев.