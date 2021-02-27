Гол Глушакова помог «Химкам» обыграть «Уфу» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» переиграли «Уфу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подмосковной команды.

Счет в матче открыл Мохамед Конате на 49-й минуте поединка. Преимущество команды удвоил Денис Глушаков, который отличился на 62-й минуте. «Уфа» смогла отыграть один мяч уже в компенсированное ко второму тайму время, гол оформил Владислав Камилов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Химки» поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Уфа» идет на предпоследней строчке, имея в активе 13 баллов.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛ.

Чемпионат России. 20-й тур

«Химки» — «Уфа» — 2:1

Голы: 1:0 — Конате, 49; 2:0 — Глушаков, 62; 2:1 — Камилов, 90+4.