Месси и Агуэро попали в символическую сборную потенциально свободных агентов
Антон Борисов
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Издание The Sun составило символическую сборную футболистов, которые летом могут стать свободными агентами.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Защитники: Эльсеид Хюсай («Наполи»), Серхио Рамос («Реал»), Давид Алаба («Бавария»), Хуан Бернат («ПСЖ»).
Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Флориан Товен («Марсель»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Ранее в «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с Месси.