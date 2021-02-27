Месси и Агуэро попали в символическую сборную потенциально свободных агентов

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Издание The Sun составило символическую сборную футболистов, которые летом могут стать свободными агентами.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Эльсеид Хюсай («Наполи»), Серхио Рамос («Реал»), Давид Алаба («Бавария»), Хуан Бернат («ПСЖ»).

Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Флориан Товен («Марсель»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Ранее в «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с Месси.