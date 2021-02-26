Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков

Российские команды смогли одержать всего одну победу в 26 матчах основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

25 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар», который единственный из российских команд вышел в весеннюю стадию еврокубков, потерпел поражение от загребского «Динамо» — 0:1. В первом поединке подопечные Мурада Мусаева также проиграли 2:3.

На групповом этапе еврокубков также бились «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Единственную победу смог одержать «Краснодар», когда на групповом этапе Лиги чемпионов одолел французский «Ренн» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Динамо» и вылетел из Лиги Европы.