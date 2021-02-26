Форвард ЦСКА Рондон вспомнил об уходе из «Зенита»

Нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон вспомнил о своем уходе из другого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — петербургского «Зенита», передает пресс-служба армейской команды.

Рондон выступал за петербургский «Зенит» с 2014 по 2015 год. Игрок был вынужден покинуть команду из-за того, что был введен лимит на легионеров.

«Конечно, у меня нет никаких обид, это вполне нормальная ситуация. Лимит ввели перед чемпионатом мира, и мой уход был обоюдным решением. Появилось предложение, оно устроило руководство клуба», — вспомнил нападающий.

Форвард перешел в состав российского клуба из китайской команды «Далянь Профешнл». Армейцы заключили арендное соглашение с венесуэльским футболистом до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что экс-тренер ЦСКА высказался об аренде бывшего игрока «Зенита» Рондона.