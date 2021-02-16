Туктамышева рассказала, что начала болеть за «Зенит» из-за Маркизио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что начала болеть за петербургский «Зенит» из-за Клаудио Маркизио, который выступал за сине-бело-голубых с 2018 по 2019 год.



«Я как-то сходила на пару матчей, затем меня пригласили. А потом я увидела футболиста, Клаудио Маркизио. Сначала я увидела его на поле как футболиста. Ну и у нас были коллаборации, проекты с «Зенитом», — сказала Туктамышева на YouTube-канале Василия Конова.

Также спортсменка отметила, что итальянец, который пьет кофе, живет в Санкт-Петербурге, романтичный и очень любит искусство, — это хороший мужчина.

Ранее Туктамышева сделала выстрел из пушки Петропавловской крепости.