Россиянин Александр Волков забросил свою вторую шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков отметился очередной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

23-летний форвард стал автором гола в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз». При счете 4:1 в пользу «пантер» Волков, пройдя на скорости по левому краю, отклеился от защитника и мощно бросил в дальний угол ворот Криса Дриджера, сократив отставание в счете. Для Волкова этот гол стал вторым в карьере в НХЛ, причем эта шайба стала второй подряд. В предыдущем матче он также поразил ворота «Флориды». Молодой россиянин был выбран «молниями» во втором раунде драфта 2017 года под общим 48-м номером.

После двух периодов счет 5:4 в пользу «Пантерз». Помимо Волкова, в составе «Тампы» голами отметились Стивен Стэмкос, Патрик Марун и Тайлер Джонсон. У «Флориды» авторами заброшенных шайб стали Джонатан Юбердо, Оуэн Типпет, Александр Барков и Этнони Дюклер, оформивший дубль.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.