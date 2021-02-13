«Атлетико» вырвал победу у «Гранады» в Ла Лиге

Мадридский «Атлетико» переиграл «Гранаду» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Счет в матче открыл «Атлетико» на 63-й минуте, отличился Маркос Льоренте. Через три минуты «Гранада» смогла сравнять, гол на свой счет записал Янхель Эррера — 1:1. На 74-й минуте Анхель Корреа вывел мадридскую команду вперед.

По итогам поединка «Атлетико» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 54 балла. «Гранада» идет на восьмом месте, имея в активе 30 очков.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Атлетико» — «Челси».

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Гранада» — «Атлетико» — 2:1

Голы: 0:1 — Льоренте, 63; 1:1 — Эррера, 66; 1:2 — Корреа, 74.