Бобровский помог «Флориде» обыграть «Тампу-Бэй» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано, Александр Веннберг, Аарон Экблад, Картер Верхаге и Бретт Коннолли, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды дважды отличился Брендан Пойнт.
Ранее сообщалось, что сборная России оказалась сильнее команды Финляндии на Шведских играх.