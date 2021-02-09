Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о желании стать профессиональным футболистом, передает «Матч ТВ».

Спортсмен является давним поклонником футбола, в том числе он болеет за мадридский «Реал» и неплохо общается с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Есть такое желание. Конечно. Это мечта детства. Футбол — это король спорта. С кем я только ни общался на эту тему. И с президентом УЕФА Чеферином, и с владельцем «ПСЖ», и с Криштиану Роналду», — заявил боец.

Нурмагомедов принял решение о завершении карьеры после того, как осенью 2020 года одолел американца Джастина Гэтжи и защитил титул. Он заявил, что пообещал матери больше не драться без отца Абдулманапа, который скончался летом из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Хабиб намерен обсудить с главой UFC вопрос возобновления карьеры.