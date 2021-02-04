Акатьева выиграла ЧР по фигурному катанию среди юниоров
Андрей Черников
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Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров.
Ученица Этери Тутберидзе набрала 220 баллов.
Второе место заняла Аделия Петросян (211,87), которая также занимается в группе Тутберидзе, тройку сильнейших замкнула Софья Муравьева (208,13) из академии Евгения Плющенко.
Ранее Илья Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском чемпионате России.