Президент «Урала» раскритиковал Тедеско за эмоциональность

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско за эмоциональность.

«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране.

Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Константин Зырянов критично высказался о поведении Тедеско.