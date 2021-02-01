Президент «Урала» раскритиковал Тедеско за эмоциональность
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско за эмоциональность.
«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране.
Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Константин Зырянов критично высказался о поведении Тедеско.