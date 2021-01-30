Мостовой иронично отреагировал на переход Кокорина в «Фиорентину»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой иронично прокомментировал переход российского нападающего Александра Мамаева в «Фиорентину», передает «Все про спорт».

Экс-футболист в шутку отметил, что если бы в итальянский клуб перешел еще и Павел Мамаев, то кафе во Флоренции закрылись бы. Так он намекнул на скандал, в который попали футболисты осенью 2018 года, устроив драку в кафе.

«В «Фиорентине» тоже будут свои подводные течения. Возможно, не все партнеры будут хорошо к Кокорину относиться. Но все зависит от самого Александра. Однако хорошая история. Если бы еще Мамаев туда ушел, все кофейни Флоренции закрылись бы», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что «Фиорентину» назвали последним шансом для Кокорина.