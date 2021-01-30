Два игрока «Атлетико» заражены коронавирусом

Футболисты мадридского «Атлетико» Янник Феррейр-Карраско и Марио Эрмосо заражены коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба испанской команды.

Футболисты, тесты которых показали положительный результат на COVID-19, были отправлены на самоизоляцию.

Мадридская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 баллов за 18 туров. Ближайший преследователь — мадридский «Реал» — отстает от «Атлетико» на семь очков.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» перехватил у ЦСКА 19-летнего португальского полузащитника.