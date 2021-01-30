Российский лыжник пропустит этап Кубка мира в Фалуне
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Российский лыжник Алексей Червоткин вынужден пропустить этап Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает РИА «Новости».
Об этом проинформировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, лыжник чувствует дискомфорт из-за повреждения. Таким образом, Червоткин пропустит гонку на 15 километров свободным стилем.
«Сегодня Алексей не стартует, потому что по-прежнему чувствует дискомфорт, поэтому этап в Фалуне он пропускает. Разумеется, чемпионату мира травма не угрожает, времени достаточно», — заявил Бородавко.
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