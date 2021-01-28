Орлов высказался о возможном возвращении Халка в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении нападающего Халка в петербургский «Зенит».

По мнению комментатора, Халк не вернется в «Зенит».

«Два раза в одну реку не входят. Сейчас вот «Спартак» хочет вернуть Промеса. Ребята, вам нужен тот Промес, который был тогда, несколько лет назад. Халк — то же самое. Он же не молодеет. В футболе надо выдвигать молодых, новые имена. Какой смысл брать взрослых футболистов?» — сказал Орлов в эфире радиостанции »Эхо Москвы в Петербурге».

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на сборе в Испании.