Жалолиддинов покинул «Локомотив»

Хавбек Жасур Жалолиддинов покинул московский «Локомотив» по обоюдному согласию сторон, передает сайт красно-зеленых.

«Мы желаем Жасуру успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Жалолиддинов перешел в столичный клуб летом 2020 года. Осенью его отдали в аренду в «Тамбов», где он провел один матч. За основную команду «Локомотива» узбекский игрок не дебютировал.



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