Ривалдо считает «ПСЖ» хорошим вариантом для Месси
Анастасия Мартыненко
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в «ПСЖ», передает Betfair.
Сообщается, что в парижском клубе заинтересованы в подписании Месси в летнее трансферное окно, когда у форварда истечет срок соглашения с «Барселоной», однако опасаются, что переход может быть невозможен из-за высоких зарплатных требований футболиста.
«Это хороший вариант для Лионеля, особенно учитывая то, что команду тренирует аргентинец Маурисио Почеттино. Месси также вновь будет играть с другом Неймаром, так что у него есть причины сказать да, если предложение поступит», — заявил Ривалдо.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отказаться от подписания Месси из-за его зарплатных требований.
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