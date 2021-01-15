Комментатор Орлов раскритиковал российских футболистов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал российских футболистов, передает «Чемпионат.com».

Он вспомнил слова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и отметил, что футболистам необходимо самим разрушать стереотипы, которые сложились вокруг них.

«Дзюба вслух сказал, что мы выходим (на игру) с какой-то боязнью. Дзюба, если ты это понимаешь, то сам разрушай эти стереотипы, которые в тебя заложены. Действуй, влияй, ты авторитетен в клубе, в сборной. Надо уходить от этого. Сейчас мы полупрофессионалы», — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что Дзюба за несколько дней до заражения COVID-19 выкладывал видео ночного отдыха.