Федерация фигурного катания отказалась комментировать конфликт Плющенко и Железнякова

Ссора между фигуристом и тренером Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым «не имеет отношения к спорту». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, подчеркнув, что не собираются комментировать конфликт.

«Комментировать это не буду. Это не имеет отношения вообще к спорту. Это не та история, которую надо комментировать», — сказала пресс-атташе федерации Ольга Ермолина.

Накануне Железняков назвал Плющенко «балаболом» и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, принял вызов хореографа Тутберидзе и ответил, что готов драться.

В Федерации бокса России заявили, что готовы организовать бой Железнякова и Плющенко.

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