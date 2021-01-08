Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о будущем Серхио Рамоса в клубе.

«Я не знаю, что произойдёт. На данный момент он в клубе. Мы сосредоточены на завтрашней игре. В футболе гадать не получится. Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась. То же самое касается и Лукаса Васкеса», — цитирует Зидана Marca.

Рамос выступает за «королевский клуб» с 2005 года. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании. Также защитник четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рамос изъявил желание перейти в «ПСЖ».