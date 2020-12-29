Путин поздравил главу МОК с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха с днем рождения, сообщается на официальном сайте Кремля.

29 декабря немецкому функционеру исполнилось 67 лет.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с днем рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства и президент МОК обменялись пожеланиями по случаю Рождества и наступающего Нового года.

Бах возглавил организацию в 2013 году. Выборы нового президента пройдут в 2021 году.

Ранее глава МОК заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.