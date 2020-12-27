Бышовец назвал главную проблему «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию вокруг московского «Спартака», передает РИА «Новости».

После матча с петербургским «Зенитом» (1:3) главный тренер столичной команды Доменико Тедеско объявил, что не будет подписывать с клубом новый контракт. Действие нынешнего соглашения истекает в конце сезона. Изначально сообщалось, что специалист может быть уволен еще до Нового года, однако потом было заявлено, что Тедеско отработает контракт до конца.

«От «тренеришек» до Тедеско в «Спартаке» можно выстроить целую плеяду достаточно хороших тренеров. Значит, проблема не в тренерах, а в той атмосфере, в которой они работают. Вина Тедеско, может быть, в меньшей степени», — заявил Бышовец.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, кого он хочет видеть тренером «Спартака».