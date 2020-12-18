Стал известен выбор Дзюбы в голосовании за лучшего игрока 2020 года

Стал известен выбор капитана сборной России Артема Дзюбы в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщает, что Дзюба поставил на первое место нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, на второе — полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне и на третье — нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Состав символической сборной 2020 года по версии ФИФА.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).

Нападающие: Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).

Ранее Левандовски стал лучшим футболистом мира 2020 года.