Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года
Стал известен выбор капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.
Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщает, что Роналду поставил на первое место нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, на второе — нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и на третье — нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Таким образом, Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года.
Состав символической сборной 2020 года по версии ФИФА.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).
Нападающие: Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).