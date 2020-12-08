«Зенит» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте отличился нападающий хозяев Себастьян Дриусси, однако в начале второго тайма ответный мяч забил Лукаш Пищек. На 79-й минуте экс-полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель отметился голов в ворота бывшего клуба и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров «Зенит» (1 очко) занял последнее, четвертое место в турнирной таблице группы F и завершил выступление в турнире.

«Боруссия» (12) стала первой и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее «Зенит» и «Боруссия» объявили составы на матч.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 1:2

Голы: 1:0 — Дриусси, 16; 1:1 — Пищек, 68; 1:2 — Витцель, 79.