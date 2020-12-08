СК выявил хищение ₽180 млн при строительстве стадиона «Зенита»

Следственный комитет Российской Федерации выявил хищение ₽180 млн при строительстве стадиона петербургского «Зенита», передает «Р-Спорт».

Об итогах расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сообщил председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По информации следствия, хищение средств произошло при установке системы видеонаблюдения на стадионе.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 млн рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз», — сказал Бастрыкин.

Ранее футболист ЦСКА рассказал об интересе «Зенита».