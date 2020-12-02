«Зенит» без шансов проиграл «Брюгге» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Бельгии.

Счет в матче открыл Шарль Де Кетеларе на 33-й минуте игры. На 58-й минуте Ханс Ванакен удвоил счет, реализовав пенальти. Третий гол в ворота петербургского клуба был отправлен на 73-й минуте, его автором стал Ноа Ланг.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Это поражение не позволило «Зениту» бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Сергея Семака за пять матчей набрали одно очко, команда идет на последнем месте в группе. «Брюгге» имеет в активе семь баллов и третью строчку.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов. Группой этап. 5-й тур

«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 3:0

Голы: 1:0 — Де Кетеларе, 33; 2:0 — Ванакен, 58; 3:0 — Ланг, 73.