Мостовой сравнил ЦСКА и «Зенит»

Бывший полузащитник сборной СССР Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Кареном Саркисяном сравнил московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

По словам Мостового, ему ближе философия ЦСКА.

«Легко побеждать и хвастаться победами, когда у тебя 300 миллионов в кармане и ты можешь купить, кого хочешь. А ты попробуй собери команду и начни побеждать, когда у тебя 30 тысяч. Это намного тяжелее. Несмотря ни на что, ЦСКА добивается хороших результатов, лидирует в чемпионате России и регулярно играет в Европе», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник сборной СССР рассказал о главной проблеме российского футбола.