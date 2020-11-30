Бывший полузащитник сборной СССР поделился мнением о фаворитах РПЛ

Бывший полузащитник сборной СССР Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Кареном Саркисяном поделился мнением о фаворитах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам Мостового, трудно выделить одну команду среди лидеров РПЛ.

«Явного фаворита нет. ЦСКА и «Зенит» играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов, и мы видим, как это влияет на команды в этом страшном году.

Игроки очень нагружаются в Европе, а когда еще и проигрывают, вся усталость на негативных эмоциях удваивается и становится сложнее восстанавливаться.

Поэтому, так как «Спартак» не играет в европейских кубках, он немного выделяется в борьбе за титул чемпиона», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник сборной СССР рассказал о главной проблеме российского футбола.