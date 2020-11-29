Наставник «Ротора» прокомментировал результаты матча против «Спартака»

Наставник волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результаты матча против московского «Спартака».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

«Игра достаточно интенсивная и агрессивная с обеих сторон. «Спартак» был поинтереснее, они чаще били по воротам, были опаснее. Во втором тайме мы прибавили, стали давить, но вратарь спасал. Не хватило удачи немного. Быстрый гол не сломал нашу команду, Мы продолжали быстро выходить из обороны в атаку, чем я доволен», — передает слова Хацкевича корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.



Ранее гол Александра Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором».