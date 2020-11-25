Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром из России в Лиге чемпионов.

Форвард отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3), забив единственный мяч петербургской команды.

Таким образом, в активе Дзюбы уже девять мячей в 23-х матчах в основной стадии Лиги чемпионов. Он обошел Андрея Тихонова из «Спартака» (8 голов). Замыкает тройку лидеров полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев (7 голов).

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Лацио» в Лиге чемпионов.