Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов
Анастасия Мартыненко
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром из России в Лиге чемпионов.
Форвард отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3), забив единственный мяч петербургской команды.
Таким образом, в активе Дзюбы уже девять мячей в 23-х матчах в основной стадии Лиги чемпионов. Он обошел Андрея Тихонова из «Спартака» (8 голов). Замыкает тройку лидеров полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев (7 голов).
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Лацио» в Лиге чемпионов.