Медведеву предсказали скорое становление первой ракеткой мира

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об успехах теннисиста Даниила Медведева, передает Sport24.

Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале чемпионата россиянин одолел австрийца Доминика Тима. Примечательно, что по ходу турнира Медведев не потерпел ни одного поражения, обыграв Александра Зверева, Новака Джоковича, Диего Шварцмана на групповом этапе и Рафаэля Надаля в полуфинале.

«У Медведева есть все, чтобы стать первой ракеткой мира. Когда? Думаю, когда закончится пандемия. Он уже четвертый и много очков набрал. Если соревновательная практика продолжится, он может стать первой ракеткой уже к середине 2021 года», — заявил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Медведев нестандартно отреагировал на победу на Итоговом турнире ATP.