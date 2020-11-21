Медведев с нетерпением ждет матч против Надаля на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что с нетерпением ждет полуфинальный матч Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против испанского спортсмена Рафаэля Надаля, передает пресс-служба турнира.

Медведев выиграл все три матча на групповом этапе. Он одолел немца Александра Зверева (6:3, 6:4) и первую ракетку мира, серба Новака Джоковича (6:3, 6:3). В третьем — заключительном — поединке группового этапа Медведев в двух сетах переиграл представителя Аргентины Диего Шварцмана (6:3, 6:3).

«Мне нравится играть против «Большой тройки», это всегда очень приятно, так что я с нетерпением жду завтрашнего дня», — заявил теннисист.

Игра Медведева с Надалем состоится 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал победную серию на Итоговом турнире ATP.