Медведев прокомментировал победную серию на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победную серию из трех игр на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает пресс-служба турнира.

В третьем — заключительном — поединке группового этапа Медведев в двух сетах переиграл представителя Аргентины Диего Шварцмана (6:3, 6:3). До этого он одолел немца Александра Зверева (6:3, 6:4) и первую ракетку мира, серба Новака Джоковича (6:3, 6:3).

«Я отлично играл в двух предыдущих матчах. Считаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось», — заявил россиянин.

Выход в полуфинал турнира Медведев гарантировал себе после победы над Джоковичем. За выход в финал российский спортсмен сразится с испанцем Рафаэлем Надалем 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл все матчи группового этапа Итогового турнира ATP.