Бывший полузащитник сборной России прокомментировал поражение от команды Сербии

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение от национальной команды Сербии, передает «Чемпионат.com».

По словам бывшего полузащитника, есть много вопросов к тренерскому штабу сборной России, потому что результат печальный и это позор. Мостовой отмечает, что всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень российского футбола.

«Мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Давно уже забыть надо чемпионат мира и жить дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.