Самая красивая болельщица ЧМ-2018 выразила поддержку Дзюбе

Мария Лиман, которую называют самой красивой болельщицей чемпионата мира 2018 года, выразила поддержку форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе.

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором футболист занимается мастурбацией. Он был лишен капитанской повязки в своем клубе. Наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

«Абсолютно абсурдная ситуация. Во времена демократии как такое возможно? Многие вообще должны быть благодарны, что бесплатно посмотрели на голого Бога футбола. Мы возвращаемся к коммунизму и СССР», — написала Лиман в Instagram.

Также она отметила, что она пересмотрела ролик с наслаждением десятки раз.

Ранее Александр Мостовой удивился выбору нового капитана сборной России.