Волосожар оценила прогресс Трусовой после перехода к Плющенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» поделилась мнением о прогрессе Александры Трусовой, которая в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

В этом сезоне фигуристка выиграла два этапа Кубка России – в Казани и Москве.

«Я видела Сашу на этапе Кубка. Мне понравилось, что она стала где-то более мягкой, женственной, появились такие нотки. И она была не только заточена на четверные прыжки — появилась программа. Мне понравилось, я увидела изменения в лучшую сторону», — поделилась олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Волосожар рассказала о вреде прыжков для организма девочек.