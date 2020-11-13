Волосожар оценила прогресс Трусовой после перехода к Плющенко
Анастасия Мартыненко
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» поделилась мнением о прогрессе Александры Трусовой, которая в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
В этом сезоне фигуристка выиграла два этапа Кубка России – в Казани и Москве.
«Я видела Сашу на этапе Кубка. Мне понравилось, что она стала где-то более мягкой, женственной, появились такие нотки. И она была не только заточена на четверные прыжки — появилась программа. Мне понравилось, я увидела изменения в лучшую сторону», — поделилась олимпийская чемпионка.
Ранее сообщалось, что Волосожар рассказала о вреде прыжков для организма девочек.