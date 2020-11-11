Сборная Польши обыграла национальную команду Украины в товарищеском матче
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборная Польши обыграла национальную команду Украины в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Шленск» в Хожуве и завершилась со счетом 2:0
В составе сборной Польши отличились Кшиштоф Пентек и Якуб Модер.
На 12-й минуте нападающий национальной команды Украины Андрей Ярмоленко не смог реализовать пенальти.
Футбол. Товарищеский матч
Польша — Украина — 2:0
Голы: 1:0 — Пентек, 40; 2:0 — Модер, 63.
Ранее вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» пропустил курьезный мяч в товарищеском матче.