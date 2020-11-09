Вратарь «Зенита» отреагировал на скандал вокруг Дзюбы
Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.
Победный мяч на свой счет записал игрок сборной России Артем Дзюба.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после игры отреагировал на скандал вокруг игрока, передает «Матч ТВ».
Напомним, что 8 ноября в интернете появилось интимное видео с Дзюбой.
По словам вратаря, в «Зените» были шутки на эту тему, но в целом команда нормально отнеслась к ситуации. Кержаков отмечает, что не видит в случившемся ничего криминального и экстраординарного.
«Случилось и случилось. Как вы видите, в какой-то степени это нас немного даже сплотило», — сказал он.
РПЛ. 14-й тур
«Зенит» — «Краснодар» — 3:1
Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.
Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.