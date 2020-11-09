Вратарь «Зенита» отреагировал на скандал вокруг Дзюбы

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

Победный мяч на свой счет записал игрок сборной России Артем Дзюба.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после игры отреагировал на скандал вокруг игрока, передает «Матч ТВ».

Напомним, что 8 ноября в интернете появилось интимное видео с Дзюбой.

По словам вратаря, в «Зените» были шутки на эту тему, но в целом команда нормально отнеслась к ситуации. Кержаков отмечает, что не видит в случившемся ничего криминального и экстраординарного.

«Случилось и случилось. Как вы видите, в какой-то степени это нас немного даже сплотило», — сказал он.

РПЛ. 14-й тур

«Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.



Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.