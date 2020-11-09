Уткин с сарказмом прокомментировал обращение Дзюбы по поводу скандального видео
Карен Саркисян
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Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале с сарказмом прокомментировал обращение игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по поводу скандального видео.
По словам Уткина, он досмотрел до конца обращение Дзюбы.
«Дзюба благодарит тех, кто не отвернулся в трудную минуту. Мастер сложных смыслов, что тут сказать. Я, кстати, не отвернулся», — написал журналист.
Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок «Зенита» занимался мастурбацией.
Позже Дзюба опубликовал видео с извинениями.
Ранее Панин поддержал Дзюбу.