Уткин с сарказмом прокомментировал обращение Дзюбы по поводу скандального видео

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале с сарказмом прокомментировал обращение игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по поводу скандального видео.

По словам Уткина, он досмотрел до конца обращение Дзюбы.

«Дзюба благодарит тех, кто не отвернулся в трудную минуту. Мастер сложных смыслов, что тут сказать. Я, кстати, не отвернулся», — написал журналист.

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок «Зенита» занимался мастурбацией.

Позже Дзюба опубликовал видео с извинениями.



Ранее Панин поддержал Дзюбу.