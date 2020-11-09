Генеральный директор «Зенита» прокомментировал победу в матче РПЛ с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после игры прокомментировал победу сине-бело-голубых, передает ТАСС.

По словам директора, «Зенит» показал, как может и должен играть. Медведев отмечает, что команда показала, что командный дух есть и никуда не делся.

«Ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям — посмотрите на табло»,— сказал он.

РПЛ. 14-й тур

«Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.



Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.