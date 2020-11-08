Семак позитивно высказался о невызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о невызове форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в сборную России, передает РИА «Новости».

Напомним, футболист не поедет на ноябрьские игры национальной команды из-за того, что в интернете появилось видео интимного характера с его участием.

«Несомненный плюс, что Дзюба не поедет в сборную. Ему не помешает. И тренировочный процесс, в котором мы сможем дать ему ту работу, которая ему нужна», — сказал Семак.



Ранее Михаил Боярский эмоционально высказался на тему скандала вокруг Дзюбы.