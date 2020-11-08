Быстров высказался о скандале вокруг Дзюбы

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о скандале вокруг форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, передает Sport24.

Напомним, 8 ноября в интернете появилось интимное видео с участием игрока.

«Дзюбе не нужно было реабилитироваться, ведь он играл в футбол. То, что вне поля, каждый вправе воспринимать по-своему. Я смотрю на то, что он делает на поле, а не за его пределами», — сказал Быстров.



Ранее Михаил Боярский эмоционально высказался на тему скандала вокруг Дзюбы.