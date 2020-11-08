Российская актриса обнажилась в поддержку Дзюбы

Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

На своей странице в Instagram актриса, которая сыграла в сериале «Чики» роль работницы сферы интимных услуг, выложила свое фото, прикрыв руками грудь.

«Я/мы Артем Дзюба», — подписала она снимок.

Напомним, 8 ноября в интернете появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.



Ранее Дмитрий Маликов опубликовал картинку с надписью «Я/мы Артем Дзюба».