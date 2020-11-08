Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

За «Зенит» отличились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Алексей Сутормин. За «Краснодар» — Маркус Берг.

Таким образом, «Краснодар» проиграл пять матчей подряд и повторил клубный антирекорд.

До этого краснодарский клуб проиграл московскому «Спартаку» (1:3) и грозненскому «Ахмату» (0:2) в РПЛ, и английскому «Челси» (0:4) и испанской «Севилье» (2:3) в Лиге чемпионов.

В 15-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Тамбов».

РПЛ. 14-й тур

«Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.



Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.